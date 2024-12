Nje antropolog, u propozoi femijeve te nje fisi afrikan, qe te bejne nje loje. Ai mbushi nje rrjete plot me fruta dhe e vari siper nje peme, mandej u tha femijeve, se i pari qe do e arrije rrjeten, do i shijoj frutat e saj.

Kur ai u beri shenje femijeve qe te vrapojne drejt pemes ku ndodhej rrejta me fruta, ata te gjithe u kapen per dore dhe vrapuan se bashku drejt saj. Bashkarisht e moren rrjeten, e hapen dhe te gjithe se bashku i shijuan frutat e saj.

I çuditur nga ky reagim, antropologu i pyeti femijet se perse vepruan ashtu, nderkohe qe shume mire dhe lehte, vetem njeri mund t’i merrte te gjitha frutat ?

Femijet iu pergjigjen: “UBUNTU”. Si mund te jete i lumtur njeri prej nesh, nderkohe qe te tjeret nuk jane?!

Ne kulturen Xhosa, UBUNTU do te thote: “Une jam, sepse ne jemi”.

P.s. Çfar mesimi i madh nga nje fis i vogel afrikan !

Gjithashtu nje dite para se ta ndaj kete tregim me juve, degjova qe nje çun 22 vjeçar, 70 % te rroges se tij te pare, kishte dhene per drunje per skamnore !

Prandaj, tregimi Ubuntu dhe gjesti djaloshit mitrovicas 22 vjeçar, le te na sherbejne si mesime: Le te ngrohemi ne, por t’iu mundesojme edhe tjereve qe te ngrohen.



Mr.sci. Saad Riza Gashi