Udhëheqësi i hebrenjve ultra-ortodoksë thirrje studentëve Yeshiva “të mos shërbejnë në ushtri”

Rabini Dov Lando, një nga udhëheqësit e hebrenjve ultra-ortodoksë Ashkenazi në Izrael tha se studentët në kurset e Torahut (Yeshiva) “nuk duhet të shkojnë në zyrat e rekrutimit ushtarak ose t’u përgjigjen urdhrave”, transmeton Anadolu.

Sipas “The Times of Israel”, rabini Lando kritikoi vendimin unanim të Gjykatës së Lartë izraelite më 25 qershor se nuk kishte bazë ligjore për përjashtimin e burrave hebrenj ultra-ortodoksë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak dhe se duhet të rekrutohen ata që janë të përshtatshëm për shërbimin ushtarak.

Duke thënë se gjykata “i shpalli luftë botës së Torahut”, Lando tha se hapi një front të ri duke ndryshuar një rregullore që ekziston prej vitesh për të rekrutuar studentët Yeshiva.

“Duart e ushtrisë janë të lidhura me zinxhirë hekuri nga gjyqtarët”, tha Lando dhe u bëri thirrje studentëve të Yeshiva-s “të mos shkojnë në zyrat e rekrutimit ushtarak dhe të mos përgjigjen ndaj kërkesave për rekrutim”.

– Vendimi i Gjykatës së Lartë për përjashtimin e hebrenjve ultra-ortodoksë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak

Më 25 qershor, Gjykata e Lartë izraelite vendosi njëzëri se nuk kishte bazë ligjore për përjashtimin e burrave hebrenj ultra-ortodoksë nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak dhe se ata që ishin të përshtatshëm për shërbimin ushtarak duhet të rekrutoheshin.

Në vendim thuhet se ata që nuk ishin rekrutuar nuk do të mund të përfitonin nga ndihma sociale dhe arsimi me financim publik. Ende nuk është caktuar nëse vendimi do t’u jepet kolektivisht apo gradualisht 67 mijë burrave Haredi që vlerësohet të kenë të drejtë për shërbimin e detyrueshëm ushtarak.

Vendimi që burrat Haredi duhet të kryejnë shërbimin ushtarak pritet të ketë pasoja politike dhe sociale. Ky vendim historikisht i rëndësishëm ka potencialin të shkaktojë trazira të reja civile në Izrael dhe të nxisë konflikt kulturor.

Ata që refuzojnë të kryejnë shërbimin ushtarak nuk do të marrin më mbështetjen e shtetit. Përjashtimi ligjor që kurseu hebrenjtë ultra-ortodoksë nga shërbimi ushtarak skadoi në mars 2024.

– Hebrenjtë Haredi

Hebrenjtë Haredi përbëjnë rreth 12 për qind të popullsisë së Izraelit. Hebrenjtë Haredi, shumica e të cilëve refuzojnë të shërbejnë në ushtri për arsye fetare, përbëjnë afërsisht 12 për qind të popullsisë së vendit prej 9 milionë banorësh.

Shumica e hebrenjve Haredi në vend jetojnë në lagjen Measherim në Kudsin Perëndimor dhe në qytetin Bnei Brak pranë kryeqytetit Tel Aviv. Aleanca e koalicionit të liderit të partisë Likud, Netanyahu, i cili fitoi zgjedhjet e 1 nëntorit 2022 në Izrael, përfshin parti ultra-ortodokse Shas dhe Judaizëm Tora të Bashkuar, si dhe parti të ekstremit të djathtë.

Shumica e hebrenjve Haredi, të cilët kanë mosmarrëveshje me hebrenjtë laikë për shumë çështje dhe refuzojnë të integrohen me pjesën tjetër të shoqërisë, refuzojnë të shërbejnë në ushtri me arsyetimin se nuk mund të jetojnë ashtu siç e kërkon feja e tyre.

Në Izrael shërbimi i detyrueshëm ushtarak për burra dhe gra zgjat 3 vjet. Haredimët, të cilët ndjekin judaizmin ultra-ortodoks, përjashtohen nga shërbimi ushtarak nëse marrin arsim në kurset e Torahut (Yeshiva) deri në moshën 26-vjeç.