Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un urdhëron ushtrinë: “Përgatitje e plotë për luftë”

Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un ka deklaruar se detyra primare e komandantëve ushtarakë të vendit është përgatitja e plotë e njësive të tyre për të zhvilluar një luftë, duke theksuar gatishmërinë luftarake, njoftuan sot mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Kim i bëri komentet gjatë një sesioni fotografik me pjesëmarrësit në takimin e tretë të Drejtuesve të Kompanive të Ushtrisë Popullore Koreane një ditë më parë, raportoi KCNA.
“Detyra kryesore revolucionare e drejtuesve të kompanisë është të përmbyllin përgatitjet luftarake të njësive të tyre për t’u përgatitur plotësisht për të zhvilluar një luftë dhe mënyra për zbatimin e saj është të sjellë një përmirësim rrënjësor në trajnimin e mundimshëm dhe intensiv”, tha Kim.
Ai u bëri thirrje komandantëve ushtarakë që të “dëshmojnë” besnikërinë e tyre ndaj Partisë së Punëtorëve në pushtet dhe “revolucionit” përmes “sukseseve krenare në shndërrimin e kompanive të tyre në nivelin një kundër njëqind me besim të fortë revolucionar, shpirt patriotik dhe guxim të pashoq heroik dhe efikasitet luftarak”.
Komentet e liderit verikorean vijnë në mes të tensioneve të rritura në Gadishullin Korean pas një shpërthimi muajin e kaluar brenda Zonës së Çmilitarizuar (DMZ), e cila ndan Korenë Veriore dhe Jugore, që plagosi tre ushtarë të Koresë së Jugut.
Seuli fajësoi Phenianin për incidentin, por tha se të dy palët duhet të rifillojnë komunikimin ushtarak për të lehtësuar tensionet. Pheniani hodhi poshtë akuzat dhe ende nuk i është përgjigjur ofertës për bisedime. Të dyja palët i kanë shkruar Këshillit të Sigurimit të OKB-së duke paraqitur llogaritë e tyre për incidentin e 21 shtatorit të DMZ.