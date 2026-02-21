Udhëheqësi i lartë i Kishës së Anglisë arrestohet nën dyshimin për sulm seksual

Peshkopi i Lincolnit, Stephen Conway, është arrestuar nën dyshimin për sulm seksual pas një ankese të paraqitur te ekipi kombëtar për mbrojtje i Kishës së Anglisë, transmeton Anadolu.
Policia e Lincolnshire konfirmoi se një burrë 68-vjeçar është arrestuar në kuadër të një “hetimi në vazhdim”, pas një pretendimi se një burrë është sulmuar seksualisht në periudhën 2018–2025.
Peshkopi i Lincolnit është një figurë e lartë në Kishën e Anglisë, përgjegjës për mbikëqyrjen e kishave dhe klerit në Anglinë lindore.
Ky rol ka gjithashtu rëndësi kombëtare, pasi peshkopi është edhe anëtar i Dhomës së Lordëve, dhoma e lartë e Parlamentit britanik, ku merr pjesë në shqyrtimin dhe debatin e ligjeve në Mbretërinë e Bashkuar.
Më herët, një deklaratë e publikuar në faqen e Dioqezës së Lincolnit konfirmoi se peshkopi është “pezulluar nga shërbimi” pas një ankese te ekipi kombëtar i mbrojtjes i Kishës së Anglisë. Në deklaratë thuhet se “mbështetje është siguruar për personat e prekur” dhe se rasti është referuar tek “autoritetet përkatëse shtetërore”, pa dhënë detaje për ankesën.
Në deklaratë shtohet se: “E kuptojmë se kjo është një periudhë thellësisht shqetësuese”.
Gjatë periudhës së pezullimit, detyrën e peshkopit do ta ushtrojë peshkopi i Granthamit, Nicholas Chamberlain.
Conway është peshkop i Lincolnit që nga viti 2023, ndërsa njoftohet se është liruar me kusht.