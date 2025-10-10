Udhëheqësi kontrovers i kishës akuzohet për ryshfet dhe përvetësim në Korenë e Jugut

Prokurorët e Koresë së Jugut ngritën padi ndaj udhëheqësit kontrovers të kishës Han Hak-ja me akuza për ryshfet, përvetësim dhe manipulim provash të lidhura me ish-zonjën e parë, Kim Keon Hee dhe Partinë e Pushtetit Popullor në pushtet, transmeton Anadolu.
Sipas Yonhap News, Han 82-vjeç u arrestua më 23 shtator pasi gjykata miratoi urdhër-arrest mbi akuzat për ryshfet. Ai akuzohet për komplot me një ish-zyrtar të kishës, me mbiemrin Yun, për të siguruar 100 milionë won (72.400 dollarë) për përfaqësuesin e Partisë së Pushtetit Popullor Kweon Seong-dong në vitin 2022 në këmbim të ndihmës së tij në sigurimin e favoreve për kishën nëse ish-presidenti Yoon Suk Yeol do të fitonte zgjedhjet presidenciale më vonë atë vit, gjë që ai e bëri.
Han dyshohet se i ka dhuruar një gjerdan luksoz dhe çanta Chanel gruas së Yoon, Kim, ndërsa kërkonte favore, duke përdorur fondet e kishës për të blerë dhuratat dhe duke udhëzuar Yun të shkatërrojë provat përpara një hetimi mbi dyshimet e saj për bixhoz jashtë vendit.
Por, kisha mohon çdo përfshirje nga Han, duke pretenduar se veprimet e dyshuara janë kryer vetëm nga ish-zyrtari i kishës. Kisha e Unifikimit, e themeluar në vitin 1954 nga antikomunistë të vendosur në Korenë e Jugut, është etiketuar gjerësisht si një sekt.
Një gjykatë japoneze në fillim të këtij viti urdhëroi shpërbërjen e degës së saj, duke çuar në humbjen e statusit të saj ligjor.