Udhëheqësit evropianë kërkojnë bisedime urgjente për krizën migratore në Ceuta

Njëzet e dy krerë shtetesh dhe qeverish evropiane kërkuan të shtunën mbajtjen e një takimi urgjent të ministrave të Brendshëm të BE-së për krizën e fundit migratore në Ceuta, enklava spanjolle në Afrikën e Veriut.
“Jemi të vendosur të parandalojmë që kontrabandistët të cenojnë integritetin e kufijve të jashtëm të Unionit”, deklaruan udhëheqësit në një letër të përbashkët.
Letra, e iniciuar nga Italia dhe Danimarka, iu drejtua presidentit të Këshillit Evropian, António Costa, presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe kryeministrit irlandez, Micheál Martin, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të Këshillit të BE-së.
“Nuk mund të lejojmë që kalimet masive të pakontrolluara, instrumentalizimi i migracionit apo kërcënime të tjera hibride të krijojnë përshtypjen se hyrja e paligjshme në Bashkimin Evropian është e mundur”, thuhet në letër.