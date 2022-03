​Ueb sajtet ruse të lajmeve janë hakuar nga Anonymous në mes të pushtimit në Ukrainë

Disa ueb sajte ruse të kontrolluara nga shteti ose të lidhura me shtetin dukej se ishin hakuar herët të hënën.

Ueb sajtet e agjencisë kryesore shtetërore ruse të lajmeve, TASS, gazetës ruse të shpërndarë në nivel kombëtar, Kommersant, dhe gazetës së përditshme, Izvestia, e cila u themelua në Shën Petersburg gjatë Revolucionit rus dhe ishte një nga mediat kryesore në Bashkimi Sovjetik, të gjithë shfaqën një mesazh të nënshkruar nga grupi i hakerëve Anonymous.

“Të dashur qytetarë, ju bëjmë thirrje që të ndaloni këtë çmenduri”, nisi mesazhi. “Mos i dërgoni djemtë dhe burrat tuaj në vdekje të sigurt. Putini po na bën të gënjejmë dhe na vë në rrezik. Ne jemi të izoluar nga bota, askush nuk po blen naftën dhe gazin tonë. Pas disa vitesh do të jemi ‘të jetosh si në Korenë e Veriut”. Pse na duhet kjo? Që Putini të hyjë në librat e historisë? Kjo nuk është lufta jonë, le ta ndalojmë atë! Ky mesazh do të fshihet dhe disa prej nesh do të pushohen nga puna dhe ndoshta do të futen në burg. Por ne nuk mund ta tolerojmë më këtë. Gazetarë rusë që kujdesen. Anonim.”

Mesazhi vjen disa ditë pasi Anonymous, një kolektiv ndërkombëtar hakerësh që ka kryer sulme kibernetike kundër qeverive dhe korporatave, duket se i shpalli luftë Rusisë dhe presidentit Vladimir Putin, në përgjigje të pushtimit të Ukrainës.

Llogaria “YourAnonNews” në Twitter, e cila aktualisht ka 7.4 milionë ndjekës, e bëri deklaratën të enjten, duke thënë se grupi i hakerëve është “aktualisht i përfshirë në operacione kundër Federatës Ruse”. Llogaria nuk kishte postuar për agjencitë shtetërore ruse të lajmeve që nga mëngjesi i së hënës.

Të dielën vonë, llogaria tha se grupi i hakerëve GNG, i lidhur me Anonymous, zbuloi bazën e të dhënave për SberBANK, një kompani bankare ruse në pronësi shtetërore me seli në Moskë.

Banka Qendrore Evropiane paralajmëroi të hënën se krahu evropian i Sberbank, i konsideruar huadhënësi më i madh rus, dhe dy filialet e tjera ishin vendosur të dështonin, pas “daljeve të konsiderueshme të depozitave” të lidhura me “tensionet gjeopolitike”, raporton Reuters.