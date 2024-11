Uji me sheqer për foshnjat: Kur përdoret dhe pse

Pse u jepet bebeve uji me sheqer?

Uji me sheqer u jepet bebeve për të lehtësuar dhimbjen. Shija e ëmbël mendohet se i qetëson foshnjat duke i larguar ata nga çdo shqetësim që mund të ndiejnë gjatë një procedure të vogël mjekësore.

Zakonisht jepet me biberon ose me shiringë në gojë pak para ose gjatë vaksinimeve, shpimeve të thembrave, rrethprerjes ose gjakmarrjes, për shembull.

Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) rekomandojnë që t’i kërkoni mjekut tuaj që t’i japë fëmijës tuaj (moshës 2 ose më të vogël) një zgjidhje të ëmbël saharoze ose glukoze një deri në dy minuta para injektimit. “Edhe një sasi shumë e vogël mund të ndihmojë në uljen e dhimbjes gjatë injektimit,” thotë CDC.

A ka përfitime uji me sheqer për foshnjat?

Uji me sheqer konsiderohet një qetësues efektiv i dhimbjeve. Zakonisht përdoret nga mjekët, infermieret dhe mamitë për të qetësuar foshnjat që po i nënshtrohen procedurave të lehta të dhimbshme. (Ata përdorin një zgjidhje që është një kombinim i saharozës, glukozës ose dekstrozës dhe ujit.)

Studiuesit vazhdojnë të studiojnë situata ku uji me sheqer është efektiv. Për shembull:

Një rishikim i studimeve zbuloi se uji me sheqer – krahasuar me ujin e thjeshtë ose pa trajtim – uli të qarat tek foshnjat gjatë ose pas imunizimit në 13 nga 14 studimet, shkruan BabyCenter.

Një rishikim tjetër i 74 studimeve që përfshinin mbi 7000 foshnja arriti në përfundimin se një biberon i zhytur në saharozë kishte një efekt të dobishëm tek foshnjat gjatë shtijeve të thembrave, gjakmarrjes dhe injeksioneve. Megjithatë, ajo nuk e gjeti saharozën efektive në reduktimin e dhimbjes nga rrethprerja.

Një studim shqyrtoi 60 të porsalindur që kishin vendosur tuba orogastrik (tuba që shkojnë nga hunda ose goja në stomak). Një të tretës së tyre iu dha biberoni, një të tretës iu dha biberoni me dekstrozë dhe të tretës tjetër nuk iu dha asgjë. Studiuesit arritën në përfundimin se grupi i kontrollit të cilit nuk iu dha asgjë kishte nivele dukshëm më të larta dhimbjeje, ritme të ngritura të zemrës dhe të qara të zgjatura në krahasim me foshnjat që u jepeshin biberona. Dhe foshnjave që u jepeshin biberonët me ujë të sheqerit kishin më pak dhimbje dhe qanin për një periudhë më të shkurtër kohore sesa ato që u jepeshin biberona të thjeshtë.

A do të marrë i porsalinduri im ujë me sheqer në spital?

I porsalinduri juaj mund të marrë ujë me sheqer gjatë një procedure në spital si shpimi i thembrës ose vaksinimi. Por nëse preferoni, mund të kërkoni që fëmijës suaj të mos i jepet ujë me sheqer.

Cilat janë rreziqet e ujit me sheqer për foshnjat?

Studimet nuk kanë treguar ndonjë rrezik të përfshirë kur ofruesit mjekësorë u japin foshnjave ujë me sheqer. (Ata japin vetëm një sasi të vogël.)

Dhënia e tij rregullisht si suplement ose trajtim – për të ndihmuar me kapsllëkun ose shqetësimin, për shembull – ka rreziqe. Për shembull:

Uji mund të ndërhyjë në aftësinë e foshnjës së vogël për të përthithur lëndët ushqyese në qumështin e gjirit ose formula.

Për shkak se mund t’i bëjë ata të ndihen të ngopur, uji me sheqer mund të pengojë një fëmijë të ushqehet aq sa duhet, duke rezultuar në humbje peshe ose dështim për të fituar peshë.

Dhënia e ujit tek një foshnjë mund të shkaktojë dehje nga uji, një gjendje e rëndë që ndodh kur shumë ujë hollon përqendrimin e natriumit në trup, duke prishur ekuilibrin e elektroliteve dhe duke shkaktuar fryrjen e indeve. Është e pazakontë, por serioze, që mund të shkaktojë konvulsione dhe madje edhe koma.

Dhënia e ujit me sheqer mund të inkurajojë një preferencë afatgjatë për ëmbëlsirat, të cilat mund të kontribuojnë në kushte kronike shëndetësore si obeziteti, diabeti, kavitetet dhe sëmundjet e zemrës.

Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë (AAP), foshnjat nuk duhet të kenë ujë deri në moshën 6 muajshe. Në atë moment, mund të filloni të ofroni gjysmë filxhani në një filxhan ujë në ditë në një filxhan të pijshëm.

A mund t’i jap fëmijës tim ujë me sheqer në shtëpi?

Është më mirë të mos bëhet – megjithëse praktika e zhytjes së biberonit në ujë me sheqer ka qenë e përhapur për dekada, pediatrit nuk e pranojnë këtë. (Prindërit ndonjëherë u japin bebeve ujë me sheqer si një ilaç shtëpiak në një përpjekje për të lehtësuar gjithçka, nga lemza dhe verdhëza te dhimbjet barku dhe kapsllëku.)

“Ne nuk rekomandojmë ujë me sheqer për përdorim në shtëpi,” thotë Chandani De Zure M.D., një pediatër, spital neonatal dhe pediatrik dhe anëtar i Bordit Këshillues Mjekësor të BabyCenter.

“Upjet e biberonit në spital kanë kuptim për shkak të një procedure të dhimbshme të njohur që po i nënshtrohet foshnjës”, shpjegon ajo. “Nuk ka kuptim në shtëpi, sepse nëse foshnja ka dhimbje, ato duhet të vlerësohen nga një mjek. Dhe uji me sheqer në sasi më të mëdha se zhytja mund të arrijë në një vëllim të konsiderueshëm dhe të dëmshëm.”

Meqë ra fjala, uji i gripit është një ilaç i vjetër (por i paprovuar) për dhimbje barku. Pjesa më e madhe e efektivitetit të tij mendohet se vjen nga sheqernat që përmban – tradicionalisht nga sheqeri i kallamit, por tani nga ëmbëlsuesit e tjerë, si agave ose barishtet e ëmbla natyrale. Nëse dëshironi të provoni gripe water, bisedoni fillimisht me mjekun e foshnjës tuaj.

A e ndihmon uji me sheqer një foshnjë jashtëqitjes?

Uji me sheqer (dhe veçanërisht shurupi i misrit) nganjëherë thuhet se ndihmon foshnjat në jashtëqitjen, por ka mundësi më të sigurta.

Ideja është që sheqeri do të tërheqë më shumë ujë në zorrën e hollë, duke zbutur jashtëqitjen dhe duke e bërë më të lehtë kalimin. Por, ashtu si mjalti, shurupi i misrit mund të përmbajë baktere Clostridium botulinum, të cilat mund të shkaktojnë botulizëm. Dhe te fëmijët më të rritur, shurupi i misrit (dhe sheqernat e tjera) mund të kontribuojnë në dëmtimin e dhëmbëve.

Në vend të kësaj, AAP rekomandon t’i jepni foshnjës tuaj pak lëng molle ose dardhe (pasi të jenë të paktën 1 muajsh). “Edhe pse lëngu i frutave nuk rekomandohet për foshnjat nën një vjeç, si rregull, ju mund të jepni 1 ons në ditë për çdo muaj të jetës deri në rreth 4 muaj”, këshillon AAP. Pasi fëmija juaj të hajë ushqime të forta, provoni frutat dhe perimet, dhe kumbullat e thata në veçanti, për të lehtësuar kapsllëkun.