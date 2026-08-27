UKMTO: Një tanker goditet nga një predhë e panjohur në Ngushticën e Hormuzit

Një tanker u godit nga një predhë e panjohur në Ngushticën e Hormuzit, duke shkaktuar një zjarr i cili ndërkohë është shuar, njoftoi të enjten qendra britanike e Operacioneve të Tregtisë Detare (UKMTO), transmeton Anadolu.
“Të gjithë anëtarët e ekuipazhit raportohet se janë të sigurt, ndërsa nuk është raportuar asnjë ndikim mjedisor”, tha UKMTO-ja në një njoftim.
Autoritetet po hetojnë rrethanat e sulmit.
UKMTO-ja u bëri thirrje anijeve që operojnë në këtë zonë të lundrojnë me kujdes dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimtë.