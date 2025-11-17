Ukrainë, 4 të vrarë dhe 15 të plagosur nga sulmet ruse në Kharkiv dhe Odesa

Ukraina tha të hënën se të paktën katër persona u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore ruse gjatë natës që shënjestruan rajonet verilindore të Kharkivit dhe rajonet jugperëndimore të Odesës, transmeton Anadolu.
“Sipas të dhënave paraprake, tre persona u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën, përfshirë katër fëmijë”, thuhet në deklaratën e Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës (DSNS) në Telegram, e cila vuri në dukje se sulmet me raketa shënjestruan një zonë banimi në qytetin Balakliia, rreth 70 kilometra në juglindje të qytetit të dytë më të madh të vendit, Kharkiv.
Deklarata tha se ndërtesat e banimit si dhe automjetet, ndërtesat shumëkatëshe dhe një çerdhe u dëmtuan në sulm, duke shtuar se të gjitha zjarret që shpërthyen si rezultat i sulmit u shuan menjëherë.
Guvernatori i Kharkivit, Oleh Synyehubov tha se njësitë nga Shërbimi Shtetëror i Emergjencave vazhdojnë të punojnë në vendin e sulmit. Ndërkohë, Vitalii Karabanov, kreu i administratës ushtarake të qytetit Balakliia, pretendon se dy raketa goditën qytetin.
DSNS njoftoi për një sulm me dron që synonte fshatin Velykyi Burluk, gjithashtu në rajonin e Kharkivit, i cili tha se vrau një person dhe plagosi një tjetër. DSNS tha se rajoni jugperëndimor i Odesës u shënjestrua gjatë natës me dronë, të cilat thanë se shkaktuan zjarre në objektet e infrastrukturës së energjisë dhe portit.
“Sipas informacionit paraprak, një person u plagos”, tha DSNS.
Furnizuesi privat i energjisë ukrainase DTEK tha se objektet e tij të energjisë në Odesa u sulmuan gjatë natës, duke lënë përkohësisht pa energji elektrike 32.500 abonentë. “Punonjësit tanë të energjisë do të fillojnë punën e restaurimit menjëherë pasi të marrin lejen nga ushtria dhe ekipet e shpëtimit. Dëmi është i konsiderueshëm. Riparimet do të kërkojnë kohë”, tha DTEK.
Forca Ajrore e Ukrainës më vonë pretendoi se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 91 nga 128 lloje të ndryshme dronësh të lëshuar nga Rusia. Thuhet se dy raketa balistike “Iskander-M” u lëshuan gjatë natës.
Autoritetet ruse nuk kanë komentuar menjëherë për sulmin. Moska dhe Kievi shkëmbejnë shpesh akuza në javët e fundit për shënjestrimin e objekteve energjetike të njëra-tjetrës ndërsa afrohet dimri.