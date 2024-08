Ulutas takohet me Admiralin e NATO-s Stuart Munsch, flasin për sigurinë në Kosovë

Komandanti i KFOR-it. Ozkan Ulutas është takuar sot me komandantin e Komandës së Forcës së Përbashkët Aleate të Napolit, admiralin Stuart B. Munsch në Shtabin e KFOR-it, në Camp City, në Prishtinë.

Sipas njoftimit të KFOR-it, Ulutas foli për mbështetjen e sigurisë në Kosovë dhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë.

“Sot, Komandanti i misionit të #KFOR-it të udhëhequr nga #NATO, gjeneralmajor Özkan Ulutas, u takua me komandantin e Komandës së Forcës së Përbashkët Aleate të Napolit, admiralin Stuart B. Munsch, në selinë e KFOR-it, në Camp Film City, në Prishtinë. Gjeneralmajor Ulutas ilustroi aktivitetet e FOR në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në të gjithë Kosovën dhe mbështetjen e saj në dialogun e lehtësuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës”, thuhet në njoftim.