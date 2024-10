Në jetën time nuk kam parë përshkrim më të bukur, se sa fjala e Shejkh Sharavit për durimin, ku thotë:

“Bëni kujdes dhe kurrë mos u mërzitni prej durimit, nëse kishte dashur do ta kishte realizuar qëllimin tënd në një të rrahur qerpiku;

Ai është, i Cili që nuk i fshehet loti i shpresës tënde dhe as rënkimi i shqetësimit tënd;

Ai nuk është i pamundur që të ta rregullojë gjendjen dhe vetën tënde, por Ai i do ata, që i luten me këmbëngulje…

A nuk është Ai, që ka thënë:

“Unë i shpërblej ata sot, për shkak se kanë duruar, se më të vërtetë ata janë të shpëtuarit!” – (Kur’ani, El-Muminun: 111)

Rri i qetë…

Kompensimi do të jetë mrekulli..!

Hasan El-Humsi

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja