UNICEF dënon ‘dhunën e turpshme ndaj fëmijëve’ në Ga’za

Fondi i OKB-së për Fëmijët ka bërë thirrje për një fund të menjëhershëm të “dhunës së turpshme ndaj fëmijëve” në Gaza, pasi Izraeli vazhdon të sulmojë kampet e refugjatëve dhe objektet mjekësore që strehojnë refugjatët palestinezë të zhvendosur.

“Sot, ekranet tona u mbushën edhe një herë me raporte të tmerrshme të fëmijëve të vrarë, të djegur dhe familjeve që dolën nga tendat e bombarduara në Gaza. Këto duhet të tronditin botën deri në thelb”, shkroi UNICEF në një postim në X.

“Nuk ka vend të sigurt për fëmijët në Gaza”, shtoi postimi. /mesazhi

There is no safe place for children in Gaza.

This shameful violence against children must end now. pic.twitter.com/uz79ZFdE4T

— UNICEF (@UNICEF) October 14, 2024