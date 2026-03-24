UNICEF-i paralajmëron për rritje të viktimave të fëmijëve si pasojë e luftës në Lindjen e Mesme

Fëmijët në Lindjen e Mesme po përballen me një “çmim shkatërrues” që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin muajin e kaluar, paralajmëroi të hënën një zyrtar i lartë i UNICEF-it, transmeton Anadolu.
“Njëzet e tre ditë pas përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme, fëmijët në të gjithë rajonin po paguajnë një çmim shkatërrues”, deklaroi zyrtari i lartë i UNICEF-it, Ted Chaiban.
“Një rënie e mëtejshme në një konflikt më të gjerë ose të zgjatur do të ishte katastrofike për miliona të tjerë”, u tha gazetarëve në New York, Chaiban, zëvendësdrejtor ekzekutiv i UNICEF-it për operacionet humanitare dhe furnizimin.
Ai tha se më shumë se 2.100 fëmijë janë vrarë ose plagosur, përfshirë 206 fëmijë të vrarë në Iran dhe 118 në Liban. Chaiban paralajmëroi kundër zhvendosjes së shpejtë në disa vende të përfshira nga bombardimet e pamëshirshme dhe urdhrat e evakuimit.
“Në Iran, Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNHCR) vlerëson se deri në 3.2 milionë njerëz janë zhvendosur, përfshirë deri në 864 mijë fëmijë”, tha ai.
“Ne po bëjmë thirrje për tre veprime të menjëhershme: ndërprerjen e armiqësive dhe mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës civile”, tha Chaiban duke u kujtuar të gjitha palëve detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar humanitar.
Një përshkallëzim rajonal ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë mbi 1.340 njerëz deri më tani, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa kanë prishur tregjet dhe aviacionin global.