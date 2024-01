UNICEF: ​ Rreth 19 mijë fëmijë kanë mbetur të vetëm në Gaza

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët thotë se shqetësimi i saj më i madh për Gazën është se rreth 19,000 fëmijë kanë mbetur jetimë ose vetëm pa asnjë të rritur që të kujdeset për ta. Kështu deklaroi Jonathan Crick, kreu i komunikimit për UNICEF-in në Palestinë, në një intervistë të dhënë për BBC.

“Shumë nga këta fëmijë u gjetën nën rrënoja ose humbën prindërit e tyre në bombardimet e shtëpisë së tyre,” thotë Crick nga Rafah. Të tjerë u gjetën në postblloqe izraelite, në spitale dhe në rrugë. “Të vegjlit shumë shpesh nuk mund ta thonë emrin e tyre dhe madje edhe më të rriturit zakonisht janë në shok”.

Unicef ​​beson se pothuajse të gjithë fëmijët në Gaza tani kanë nevojë për mbështetje të shëndetit mendor. Me jetën e tyre të shkatërruar, edhe kur të ketë një armëpushim të qëndrueshëm, shumë do të mbeten me humbje të tmerrshme që do të jetë shumë e vështirë për t’i kapërcyer. /abcnews