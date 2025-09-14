UNRWA: Kriza e zhvendosjes në Gaza është “tronditëse”

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka deklaruar se numri në rritje i njerëzve të zhvendosur drejt jugut, pas pushtimit të qytetit të Gazës nga Izraeli, po krijon kushte të rënda në kampet e mbipopulluara.
“Mijëra persona të detyruar të largohen nga qyteti i Gazës dhe Jabalia ndodhen tani në strehimore të mbingarkuara, në çadra të improvizuara – pa ujë të pastër, pa kushte higjienike dhe pa siguri,” tha agjencia në një postim në X.
“UNRWA vazhdon të ofrojë shërbime, por kriza është dërrmuese,” u shtua në deklaratë.