UNRWA paralajmëron për dimrin e rrezikshëm për palestinezët në Gaza

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka paralajmëruar se palestinezët e zhvendosur në Rripin e Gazës janë në nevojë urgjente për strehim dhe furnizime për dimër, i cili është vetëm disa javë larg.
Dimri në Levant shoqërohet me temperatura të ulëta dhe stuhi të forta shiu që mund të zgjasin ditë të tëra. UNRWA njoftoi se materialet për strehim dhe furnizimet dimërore janë të bllokuara në depot e saj në Jordan dhe Egjipt, duke mos lejuar hyrjen në Gaza.
Qeveria izraelite ka ndaluar aksesin e plotë të organizatave humanitare dhe ka ndaluar UNRWA të marrë pjesë në ndihmën humanitare, duke rritur shqetësimet për gjendjen e refugjatëve gjatë muajve të dimrit. /mesazhi