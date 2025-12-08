UNRWA thekson rolin thelbësor në kujdesin shëndetësor në Gaza

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) nënvizoi se ekipet e saj ofrojnë 40 për qind të kujdesit shëndetësor parësor në Rripin e Gazës, duke shtuar se shërbimet e saj po zgjerojnë çdo ditë pavarësisht vështirësive të jashtëzakonshme.
Në një postim në X, UNRWA tha se përkushtimi ndaj refugjatëve palestinezë në Gaza dhe në rajon “mbetet i palëkundur”.
Agjencia ka theksuar prej kohësh se është institucioni i vetëm mjaftueshëm i vendosur për të ofruar me shpejtësi dhe efikasitet shërbimet e domosdoshme për qindra mijëra viktima të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza.
Megjithatë, qeveria izraelite vazhdon të këmbëngulë se UNRWA nuk ka rol në territorin e Gazës. /mesazhi