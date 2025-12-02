Ushqime me bazë bimore që do t’ju ndihmojnë të merrni më shumë proteina

Trupi juaj ka nevojë për një furnizim të vazhdueshëm me proteina për të kryer funksione të tilla si ndërtimi i muskujve dhe prodhimi i hormoneve dhe neurotransmetuesve.
Nëse ndiqni një dietë tipike të shëndetshme që përfshin burime proteinash si shtazore ashtu edhe bimore, përmbushja e nevojave tuaja ditore për proteina duhet të jetë relativisht e lehtë.
Por disa njerëz që ndjekin një dietë me bazë bimore e kanë të vështirë të përgatisin vakte dhe ushqime të lehta të pasura me proteina. Kjo për shkak se shumë ushqime me bazë bimore në përgjithësi kanë pak përmbajtje të këtij lëndë ushqyese të rëndësishme.
Për fat të mirë, ka shumë ushqime me bazë bimore, duke përfshirë disa perime, që janë çuditërisht të pasura me proteina.
Ja disa lloje ushqimesh bimore të pasura me proteina që mund t’i përfshini në dietën tuaj.
Thjerrëzat
Ka një arsye pse thjerrëzat janë të preferuara midis nutricionistëve. Ato janë të pasura me proteina bimore dhe vitamina e minerale si folati, hekuri, magnezi dhe kaliumi.
Një porcion thjerrëzash përmban 17.9 gramë proteina, që është pothuajse 30 për qind më shumë proteina sesa ato që gjenden në dy vezë të mëdha.
Thjerrëzat kanë një përmbajtje të lartë të aminoacideve esenciale leucinë, izoleucinë, lizinë, valinë dhe fenilalaninë. Thjerrëzat janë një përbërës i gjithanshëm që mund t’u shtojë shumë proteina dhe fibra recetave si gjellët dhe sallatat.
Fasule të kuqe
Ashtu si thjerrëzat, fasulet e kuqe janë të pasura me proteina. Ato janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i folatit, një vitaminë që është veçanërisht e rëndësishme gjatë shtatzënisë sepse luan një rol kyç në zhvillimin e fetusit. Një porcion fasule të kuqe mbulon 58 përqind të nevojave tuaja ditore për folat.
Është gjithashtu e pasur me leucinë, lizinë, fenilalaninë dhe valinë. Me një teksturë të butë dhe shije arre, fasulet janë një zgjedhje perfekte për pjata si speci djegës vegan.
Bizelet
Bizelet janë një ushqim i nënvlerësuar që meriton pak më shumë hapësirë në pjatën tuaj. Bizelja jo vetëm që është e pasur me proteina, dhe një porcion “mbulon” më shumë se 20 përqind të nevojave tuaja për vitamina A, C dhe K, dhe përveç kësaj përmban vitamina të grupit B, folat dhe tiaminë.
Shkon mirë me pjata si rizoto dhe makarona, dhe është gjithashtu i shijshëm si pjatë anësore më vete.
Fasule të zeza
Fasulet e zeza janë një zgjedhje e mirë nëse po përpiqeni të rrisni konsumin e proteinave. Ato shkojnë mirë me një numër ushqimesh dhe mund t’u shtojnë teksturë dhe shije recetave tuaja të preferuara, ndërkohë që rrisin vlerën ushqyese.
Janë veçanërisht të pasura me magnez, një mineral që është thelbësor për rregullimin e stresit. Përmban 15.2 gramë për porcion, një burim i koncentruar i leucinës, lizinës, izoleucinës, valinës dhe fenilalaninës.
Kikirikët
Kikirikët dhe gjalpi i kikirikut janë të pasura me proteina dhe, ndryshe nga shumica e ushqimeve të tjera bimore, ato shkojnë mirë me përbërës të ëmbël dhe të kripur. Përveç proteinave, kikirikët janë një burim i mirë i magnezit, folatit dhe vitaminës E, e cila vepron si një antioksidant i fuqishëm në trup.
Spinaqi
Spinaqi nuk përmban shumë proteina, por përmban një sasi mbresëlënëse krahasuar me perimet e tjera jo-niseshte. Për shembull, një porcion spinaqi përmban 260 për qind më shumë proteina sesa një porcion kungulleshkash të gatuara.
Është gjithashtu një burim i shkëlqyer i 14 vitaminave dhe mineraleve, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën C, vitaminën K, kalciumin, hekurin dhe magnezin.