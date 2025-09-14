Ushtarë izraelitë bastisin shtëpinë e regjisorit palestinez fitues të Oskarit

Regjisori palestinez dhe fitues i çmimit Oscar, Basel Adra, tha se ushtarë izraelitë kanë hyrë me forcë në shtëpinë e tij në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke kontrolluar telefonin e gruas së tij ndërsa kërkonin për të.
Sipas Adrës, kolonët izraelitë kishin sulmuar më parë fshatin e tij, duke plagosur dy vëllezërit dhe një kushëri. Ai i shoqëroi ata në spital, dhe ndërkohë mori lajmin se nëntë ushtarë kishin bastisur shtëpinë e tij.
Ushtarët e pyetën gruan e tij, Suha, për vendndodhjen e tij dhe kontrolluan telefonin e saj, ndërsa vajza e tyre nëntë muajshe ndodhej brenda. Një nga xhaxhallarët e tij u ndalua përkohësisht.
Adra tha se nuk mund të kthehej në shtëpi të shtunën në mbrëmje, pasi hyrja e fshatit ishte bllokuar nga ushtria dhe ai kishte frikë se mund të arrestohej.
Regjisori palestinez, i lindur në Masafer Jatta, ka ndërtuar karrierën e tij si gazetar dhe kineast, duke dokumentuar dhunën e kolonëve në zonë. Pas sulmit ndaj bashkëregjisorit të tij, Hamdan Ballal, në mars, Adra tha se ndjehet se është vënë nën shënjestër edhe më shumë që prej fitimit të Oskarit me dokumentarin No Other Land. /mesazhi