Ushtarë izraelitë mbështesin sulmet e kolonëve në Bregun Perëndimor

Në orët e fundit, janë regjistruar disa bastisje të tjera nga ushtria izraelite dhe sulme nga kolonët në Bregun Perëndimor të pushtuar, si pjesë e përpjekjeve për të dëbuar palestinezët.
Sipas agjencisë Wafa, ushtarët izraelitë arrestuan dy vëllezër të mitur pasi hynë me forcë në pjesën juglindore të qytetit Qusra, në Nablus, mes të shtënave të shumta dhe hedhjes së gazit lotsjellës.
Në Turmus Aya, në verilindje të Ramallahut, ata ofruan mbështetje për kolonët që po sulmonin. Gaz lotsjellës u hodh edhe në kampin e refugjatëve Qalandiya dhe në qytetin Kafr Aqab, në veri të Jerusalemit Lindor të pushtuar, duke shkaktuar probleme me frymëmarrjen te banorët.
Dy sulme të tjera nga kolonët u regjistruan në fshatrat Deir Jarir dhe Rammun, në Ramallah.