Ushtarë nga ky vend, gati për në Gaza

Një mision ku pritet të përfshihet dhe Shqipëria e Kosova
Indonezia njoftoi të martën se ka filluar përgatitjet për të vendosur deri në tetë mijë nga forcat e saj të armatosura si pjesë e një force ndërkombëtare stabilizimi në Rripin e Gazës.
Një zëdhënës i Presidentit indonezian Prabowo Subianto tha të martën se forca shumëkombëshe e stabilizimit e propozuar për Gazën mund të numërojë rreth 20,000 trupa dhe se Indonezia vlerëson se mund të kontribuojë deri në tetë mijë trupa në forcë.
Ai shtoi se numri i saktë i trupave nuk ishte diskutuar ende, as nuk ishin rënë dakord për kushtet e vendosjes ose zonat e veprimit.
Njoftimi i Indonezisë ringjalli diskutimet rreth forcës së stabilizimit të njoftuar më parë nga Shtëpia e Bardhë.
Agjencia indoneziane e lajmeve Antar citoi komandantin e forcave të armatosura, Maruli Semanyontak, të thoshte se kanë filluar përgatitjet në lidhje me forcat që do të vendosen.
Semanyontak vuri në dukje se vendet dhe datat e vendosjes nuk janë finalizuar ende. Ai shtoi se konsultimet mbi numrin e trupave janë ende duke vazhduar, duke deklaruar se numri mund të jetë midis pesë mijë dhe tetë mijë.
Të hënën, Autoriteti i Transmetimeve Izraelite raportoi se kanë filluar përgatitjet për mbërritjen e mijëra ushtarëve indonezianë në Rripin e Gazës.
Radio Izraelite raportoi se “kanë filluar përgatitjet në terren për vendosjen e ushtarëve indonezianë në Gaza, të cilët do të integrohen në forcën ndërkombëtare të stabilizimit”, duke vënë në dukje se nuk është caktuar një datë për mbërritjen e trupave, por se forcat e para të huaja që priten në Gaza do të jenë nga Indonezia.
Administrata shpjegoi se zona e vendosur në Rripin jugor të Gazës – midis qyteteve Rafah dhe Khan Yunis – është përgatitur për të pritur forcat indoneziane.
Çfarë është Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit?
Më 16 janar, Shtëpia e Bardhë njoftoi miratimin e strukturave të qeverisjes kalimtare në Gaza, të cilat përfshijnë Këshillin e Paqes, Këshillin Ekzekutiv të Gazës, Komitetin Kombëtar të Menaxhimit të Gazës dhe Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit.
Ky veprim bie në kuadër të fazës së dytë të planit 20-pikësh të Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza, i cili u miratua nga Rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së e lëshuar më 17 nëntor 2025.
Forca ndërkombëtare e sigurisë do të ngarkohet me sigurimin e kufijve të Gazës me Izraelin dhe Egjiptin, mbrojtjen e civilëve dhe korridoreve humanitare, si dhe trajnimin e një force të re policore palestineze për të ndarë detyrat e tyre.
Forca ndërkombëtare do të punojë gjithashtu për të stabilizuar sigurinë në Gaza duke siguruar procesin e çarmatimit dhe duke siguruar shpërndarjen e ndihmës humanitare dhe materialeve të rindërtimit.
Forcat e sigurisë do të fuqizohen për të përdorur masat e nevojshme për të kryer mandatin e tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare.
Vendet pjesëmarrëse
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se 59 vende kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në forcën e stabilizimit në Gaza.
Të shtunën e kaluar, Bangladeshi tha se kishte informuar Shtetet e Bashkuara për dëshirën e saj për t’u bashkuar me Forcën e Stabilizimit.
Turqia gjithashtu ka shprehur vazhdimisht dëshirën e saj për t’u bashkuar me një grup pune për të monitoruar zbatimin e armëpushimit, duke përfshirë pjesëmarrjen në forcën e stabilizimit.
Korporata e Transmetimeve të Izraelit citoi një burim të paidentifikuar të thoshte se administrata Trump së shpejti do të njoftojë krijimin e një force ndërkombëtare në Gaza, së bashku me një listë të vendeve që kanë rënë dakord të dërgojnë trupa për të marrë pjesë.
Sipas burimit, Italia, Kosova, Shqipëria, Kazakistani, Indonezia dhe Azerbajxhani do të marrin pjesë gjithashtu.
Administrata amerikane ka propozuar emërimin e gjeneralit amerikan Jasper Jeffers si kreu i forcës për të qetësuar Izraelin, por mosmarrëveshjet po thellohen mbi vendet pjesëmarrëse dhe detyrat e forcës.
Lëvizja Hamas njoftoi pëlqimin e saj për vendosjen e një force të OKB-së që vepron si një forcë ndarëse për të monitoruar zbatimin e armëpushimit.
Kreu i zyrës politike të Hamasit, Khalil al-Hayya, tha se misioni i forcave ndërkombëtare duhet të kufizohet në ruajtjen e një armëpushimi midis dy palëve në kufirin e Rripit të Gazës. /tesheshi