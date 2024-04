Ushtarët izraelitë ndihmojnë kolonët në sulmet ndaj automjeteve të palestinezëve

Një video që qarkulloi të dielën në rrjetet sociale tregon ushtarët izraelitë duke bashkëpunuar me kolonët e paligjshëm për të orkestruar sulme ndaj automjeteve të palestinezëve në fshatin Deir Dibwan në lindje të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

Pamjet tregojnë dy kolonë të paligjshëm duke hyrë në një garazh makinash, ku spërkasin një makinë me lëng të ndezshëm dhe i vënë flakën, ndërsa një grup ushtarësh izraelitë po i ruanin jashtë.

Zyrtarët ushtarakë izraelitë nuk janë përgjigjur ende ndaj pretendimeve, por incidenti nënvizon tensionet e vazhdueshme në Bregun Perëndimor dhe marrëdhëniet e tensionuara midis kolonëve të paligjshëm izraelitë dhe komuniteteve palestineze.

Kolonët ilegalë të mbështetur nga ushtria bastisën zonën Ein Samiya në lindje të fshatit Kafr Malik dhe sulmuan disa punëtorë, duke plagosur njërin prej tyre dhe duke e rrëmbyer atë, njoftoi agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA.

Kolonët e paligjshëm të premten nisën sulm masiv në fshatin Al-Mughayyir në verilindje të Ramallahut në Bregun Perëndimor, duke rezultuar në vrasjen e një të riu dhe plagosjen e dhjetëra palestinezëve, përveç 40 shtëpive dhe dhjetëra automjeteve që u dogjën.

Kolonët përsëritën të shtunën sulmet e tyre në disa fshatra dhe qytete palestineze në Ramallah dhe Nablus. Tensionet janë rritur në gjithë Bregun Perëndimor që kur Izraeli nisi ofensivën ushtarake kundër Rripit të Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor të vitit të kaluar.

Ndërsa kolonët e paligjshëm i kanë shtuar sulmet e tyre, ushtria izraelite i ka përshkallëzuar operacionet e saj, duke vrarë të paktën 463 palestinezë, duke plagosur 4.750 dhe duke arrestuar më shumë se 8.000 të tjerë, sipas burimeve palestineze.

BREAKING: The West Bank is under attack.

Armed Israeli settlers are burning entire Palestinian villages to the ground.

This is not self-defense. It’s terrorism. pic.twitter.com/n3K5imkpge

— sarah (@sahouraxo) April 13, 2024