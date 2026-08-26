Ushtria amerikane: Katër “narkoterroristë” të vrarë në një sulm në Karaibe

Ushtria amerikane tha se një sulm ndaj një anijeje të dyshuar për trafik droge në Karaibe të martën rezultoi në katër persona të vrarë, në kuadër të një fushate që po vazhdon kundër rrjeteve të karteleve në hemisferën perëndimore, transmeton Anadolu.
Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM) tha se Task-Forca e Përbashkët e Hemisferës Perëndimore kreu “sulmin kinetik vdekjeprurës” ndaj një anijeje të shpejtë që operonte përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të narkotikëve në Karaibe.
“Informacionet e konfirmuara të inteligjencës zbuluan se anija ishte e përfshirë aktivisht në trafikun e narkotikëve. Si rezultat i operacionit u vranë katër narkoterroristë”, tha SOUTHCOM-i në platformën sociale amerikane X.
Komanda publikoi gjithashtu pamje të deklasifikuara të sulmit.
“Task-Forca e Përbashkët e Hemisferës Perëndimore vazhdon të kryejë operacione të sakta dhe vdekjeprurëse kundër karteleve”, ka thënë komandanti i SOUTHCOM-it, gjenerali Francis L. Donovan. “Ne do t’i ndjekim, pengojmë dhe mposhtim këto rrjete narkoterroriste”, ka theksuar ai.