Ushtria e Venezuelës gati të “përballet me agresionin imperial” pas kapjes së Maduros

Ushtria e Venezuelës ka deklaruar se është e gatshme të “përballet me agresionin imperial”, pas kapjes së presidentit Nicolas Maduro nga forcat amerikane.
Në një deklaratë zyrtare, autoritetet ushtarake venezueliane e cilësuan veprimin si një shkelje të rëndë të sovranitetit kombëtar dhe paralajmëruan se do të mbrojnë pavarësinë dhe integritetin territorial të vendit.
Reagimi vjen mes tensioneve të shtuara ndërkombëtare, ndërsa situata në Venezuelë mbetet e paqëndrueshme dhe e ndjekur me shqetësim nga komuniteti ndërkombëtar. /mesazhi