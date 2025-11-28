Ushtria izraelite bastis kampin e refugjatëve Al-Faria në Bregun Perëndimor

Ushtria izraelite bastisi kampin e refugjatëve Al-Faria në qytetin verior të Tubas, në Bregun Perëndimor të pushtuar, si pjesë e një operacioni ushtarak tre-ditor, raporton Anadolu.
Dëshmitarët okularë që folën për Anadolu thanë se një njësi e madhe ushtarake, e cila ishte stacionuar rreth kampit për dy ditët e fundit, hyri në kamp në mëngjes. Bastisjet intensive që synonin shtëpitë përfshinin njësi këmbësorie të vendosura në rrugicat dhe rrugët kryesore të kampit.
Dëshmitarët okularë raportuan se prania e madhe ushtarake kufizoi rëndë lëvizjen e banorëve të kampit dhe se forcat kryen kërkime të gjera në shumë shtëpi. Ushtarët izraelitë detyruan shumë familje palestineze të largoheshin nga shtëpitë e tyre, duke i detyruar ata të iknin.
Ndërkohë, trupat izraelite u tërhoqën nga qyteti Tubas i Tammun herët sot në mëngjes. Banorët vendas deklaruan se sulmet dy-ditore shkaktuan dëme të mëdha në infrastrukturë, veçanërisht në pjesën lindore të qytetit, dhe se prona të shumta u shkatërruan.
Gjatë tre ditëve të fundit, janë kryer vazhdimisht bastisje në zona të ndryshme nga qyteti i Tubasit, dhe hyrjet në zonë janë mbyllur dhe janë vendosur kufizime të rrepta lëvizjeje. Disa palestinezë thuhet se janë rrahur dhe plagosur nga ushtarët gjatë kontrolleve dhe ndalimeve.
Burime lokale raportuan se avionët e Forcave Ajrore Izraelite kanë qëlluar me municione të vërteta dhe mitralozë. Ushtria izraelite njoftoi të mërkurën se kishte nisur ofensivë gjithëpërfshirëse në qytetin e Tubasit në Bregun Perëndimor të pushtuar verior.
Ushtria izraelite kishte postuar postera kërcënuese në arabisht në Tubas, përfshirë: “Zona juaj është bërë vatër terrorizmi. Ushtria izraelite nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj kësaj. Nëse kjo vazhdon, do të përfundoni si Jenini dhe Tulkaremi”.
Ushtria izraelite zhvendosi me forcë më shumë se 42 mijë palestinezë nga kampet e refugjatëve në Jenin dhe Tulkarim. Ushtria izraelite vazhdon të pushtojë zonën, duke shkatërruar gjerësisht strukturat në kampet e refugjatëve në të dy qytetet dhe duke i penguar banorët të kthehen në shtëpitë e tyre.