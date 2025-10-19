Ushtria izraelite: Dy ushtarë të vrarë në jug të Gazës

Ushtria izraelite njoftoi se Major Yaniv Kula, 26 vjeç, dhe Rreshter Itay Yavetz, 21 vjeç, janë vrarë në jug të Rripit të Gazës.
Në të njëjtin incident, një ushtar rezervist është plagosur rëndë dhe është dërguar në spital për trajtim, thuhet në deklaratën e ushtrisë.
Të tre ushtarët i përkisnin Batalionit 932 të Brigadës Nahal.
Ngjarja ndodhi në kuadër të sulmeve ajrore të ndërmarra nga Izraeli të dielën, në përgjigje të sulmeve të supozuara ndaj forcave të tij, që përbëjnë provën më serioze për armëpushimin e këtij muaji.