Ushtria izraelite godet një ndërtesë 3-katëshe në Gaza pavarësisht armëpushimit

Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka shënjestruar një zonë banimi në lindje të Qytetit Gaza, duke goditur një ndërtesë 3-katëshe në lagjen Zaytoun, raporton Anadolu.
Pas sulmit, nga zona e banuar pranë kryqëzimit Asqula u ngritën flakë dhe re të dendura tymi.
Izraeli ka vazhduar të shkelë marrëveshjen e armëpushimit, pavarësisht njoftimit të administratës amerikane në muajin janar se faza e dytë e marrëveshjes kishte nisur.
Faza e dytë përfshin tërheqje shtesë të forcave izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve për rindërtim, të cilat OKB-ja i vlerëson se do të kushtojnë rreth 70 miliardë dollarë.
Armëpushimi ndali një ofensivë izraelite që filloi në tetor të vitit 2023, duke vrarë të paktën 72 mijë palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 171 mijë të tjerë, si dhe duke shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së enklavës.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar shkeljet, vetëm që nga fillimi i zbatimit të tij duke vrarë të paktën 574 palestinezë dhe duke plagosur 1.518 të tjerë.