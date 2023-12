Ushtria izraelite kërkon evakuimin e disa lagjeve në Khan Yunis, në jug të Rripit të Gazës

Ushtria izraelite ka kërkuar të dielën evakuimin e disa vendbanimeve në qytetin Khan Yunis, në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.

Në një mesazh për banorët e Gazës, zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichai Adraee deklaroi se ushtria izraelite “vazhdon aksionin e fortë kundër Hamasit dhe organizatave të tjera ‘terroriste’ në Rripin e Gazës”.

Ai u bëri thirrje “banorëve të lagjeve Al-Mahatta, Al-Katiba, Hamada, Al-Satar, Bani Suhaila dhe Ma’an që të evakuohen”.

“Për sigurinë tuaj, ju ftojmë të zhvendoseni në vendet për personat e zhvendosur brenda vendit në lagjet Al-Fukhari, Al-Shaboura, Al-Zuhur dhe Tal Al-Sultan”, thuhet në deklaratë.

Adraee publikoi një hartë të quajtur “zonat e evakuimit”, sipas së cilës ushtria izraelite ka ndarë Rripin e Gazës në “blloqe” në përgatitje për një fazë të re të konfliktit në të cilën ka specifikuar vendet që do të synojë në mënyrë që të lejojë banorët të evakuohen në kohë.

Një zëdhënës ushtarak theksoi se “bindja e udhëzimeve për evakuim është mënyra më e sigurt për të ruajtur sigurinë tuaj, jetën tuaj dhe jetën e familjeve tuaja”.

Ushtria izraelite rifilloi bombardimet e saj në Rripin e Gazës herët të premten pas përfundimit të një pauze humanitare njëjavore me grupin e rezistencës palestineze Hamas.

Izraeli filloi sulme të pamëshirshme ajrore dhe tokësore në Rripin e Gazës pas një sulmi ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor. Që atëherë, 15.207 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, 70 për qind e të cilëve janë fëmijë dhe gra ndërsa më shumë se 40.650 të tjerë janë plagosur.

Numri zyrtar i të vdekurve në Izrael është 1.200.

