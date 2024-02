Ushtria izraelite kreu sulm në Liban, vriten 4 persona

Sipas të dhënave paraprake 4 persona humbën jetën në sulmin që ushtria izraelite kreu ndaj një automjeti në veri të qytetit Sidon në Liban, raporton Anadolu.

Sipas lajmit të publikuar nga Al Mayadeen TV i cili njihet për afërsinë me Hezbollahun në Liban, forcat izraelite goditën një automjet në zonën Jadra e cila ndodhet në veri të qytetit Sidon.

Sipas informacioneve që gazetari i AA-së ka marrë nga dëshmitarët, sipas të dhënave paraprake në sulm kanë humbur jetën 4 persona dhe janë plagosur 2 të tjerë.

Ndërkohë nuk është bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me identitetin e atyre që kanë humbur jetën ose nëse ata janë apo jo anëtarë të Hezbollahut.

Rajoni Jadra ndodhet rreth 70 kilometra larg nga kufiri Izrael-Liban.

Izraeli së fundmi kreu sulm ajror ndaj Bejrutit më 2 janar me qëllim për të vendosur në objektiv, Saleh al-Arouri, nënkryetarin e Byrosë Politike të Lëvizjes së Hamasit.

BREAKING| Israel's military targets a car in Sidon in southern Lebanon nearly 50 km inside Lebanon's border. pic.twitter.com/4mXzEPJvUp

