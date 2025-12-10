Ushtria izraelite kufizon aktivitetet për shkak të stuhisë Byron

Ushtria izraelite (IDF) ka hyrë në gjendje bllokimi dhe ka kufizuar aktivitetet e saj ndërsa stuhia Byron godet Izraelin, duke sjellë rrezik për përmbytje dhe erëra të forta.
Kreu i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Eyal Zamir, ka lëshuar udhëzime të reja sigurie për të gjithë ushtrinë. Ushtarëve u ndalohet të largohen nga bazat nga ora 20:00 e së enjtes deri të paktën të premten në orën 06:00.
Të gjitha stërvitjet në ambiente të jashtme janë pezulluar, qoftë në këmbë apo me mjete, përveç rasteve të veçanta të miratuara nga gjeneralët. Po ashtu, ndalohet qëndrimi jashtë gjatë natës, përveç rasteve të domosdoshme operacionale.
Aktivitetet rutinë të sigurisë janë reduktuar vetëm në ato thelbësore, dhe çdo lëvizje tjetër me këmbë apo mjete kufizohet në “udhëtime të domosdoshme”. Lëvizjet logjistike duhet të miratohen nga një kolonel ose komandant korpusi.
Këto masa mbeten në fuqi deri të premten në orën 06:00, dhe mund të ndryshojnë sipas vlerësimeve të situatës. Stuhia Byron, që më herët goditi Greqinë dhe Qipron, ka arritur Izraelin gjatë natës. /mesazhi