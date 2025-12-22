Ushtria izraelite nis ofensivë të re në jug të Sirisë

Forcat e ushtrisë izraelite përparuan sot në Daraa të Sirisë jugore dhe ngritën një pikë të kontrollit ushtarak që kufizoi lëvizjen e civilëve, transmeton Anadolu.
Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA) raportoi se trupat izraelite u zhvendosën në zonën midis fshatrave Maariya dhe Abdin, ku vendosën një pikë kontrolli në një kryqëzim të njohur në vend si Al-Maqsam.
“Forcat izraelite përparuan në agim midis dy fshatrave dhe ngritën një pikë kontrolli të përkohshme në pikën Al-Maqsam, duke çuar në një gjendje shqetësimi midis banorëve dhe duke kufizuar lëvizjen”, citoi SANA Moaffaq Mahmoud, kryetarin e bashkisë së Abdin dhe Maariya-s.
Bastisja vjen pas përparimeve të përsëritura tokësore izraelite në Daraa-n perëndimore që shpesh shoqërohen me instalimin e pikave të kontrollit ushtarak që synojnë kufizimin e jetës së përditshme për banorët, sipas zyrtarëve sirianë.
Më 6 dhjetor, artileria izraelite bombardoi një pozicion ushtarak të braktisur në veri të fshatit Jamla në zonën e pellgut Yarmouk, pa shkaktuar viktima.
Ushtria izraelite përshkallëzoi veprimet e saj të dielën me tre inkursione të ndara në dhe përreth provincës Quneitra në Sirinë jugperëndimore. Kjo e çoi numrin e përgjithshëm të bastisjeve izraelite këtë muaj në 43, disa prej të cilave përfshinin arrestime, sipas një llogaritjeje të Anadolu-s.
Pavarësisht faktit se qeveria siriane nuk përbën kërcënim, forcat izraelite kanë hyrë vazhdimisht në territorin sirian dhe kanë nisur sulme ajrore, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar vendndodhje ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Të dhënat e qeverisë siriane tregojnë se që nga dhjetori 2024, Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe mbi 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore. Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit sirian duke kapur zonën e demilitarizuar tampon, veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.