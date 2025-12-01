Ushtria izraelite nis sulm të ri në veri të Bregut Perëndimor

Ushtria izraelite kreu bastisje të re sot herët në qytetin Tubas dhe qytetin e afërt të Akabës në Bregun Perëndimor të pushtuar, një ditë pasi u tërhoq nga zona pas operacionit ushtarak katër-ditor, raporton Anadolu.
Sipas gazetarit të Anadolu-t në terren, forca të mëdha izraelite u përhapën në të gjithë qytetin dhe qytezën, duke njoftuar një shtetrrethim deri në një njoftim të mëtejshëm. Buldozerët ushtarakë hynë për të bllokuar rrugët dhe për të prerë lidhjet midis pjesëve të ndryshme të guvernatorit.
Dëshmitarët i thanë AA-së se trupat izraelite sulmuan disa shtëpi të palestinezëve, duke i shndërruar disa prej tyre në pozicione të përkohshme ushtarake. “Operacioni vjen pas sulmit që la shkatërrime të gjera në pronën publike dhe private, së bashku me qindra të plagosur dhe arrestime në ditët e fundit”, tha guvernatori i Tubas-it në një deklaratë.
Të mërkurën e kaluar, ushtria izraelite nisi operacion ushtarak katër-ditor në guvernatoratin e Tubas që përfshinte qytetin, disa fshatra përreth dhe kampin e refugjatëve Al-Fara’a. Ushtria izraelite po kryen aktualisht operacion tjetër në qytetin Qabatiya, në jug të Jenin në Bregun Perëndimor verior, ku ka vendosur orë policore, ka shndërruar disa shtëpi në poste ushtarake dhe ka ndaluar disa palestinezë.
Ushtria izraelite ka përshkallëzuar sulmet e saj në Bregun Perëndimor që nga shpërthimi i luftës në Rripin e Gazës në tetor 2023. Mbi 1.085 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe 10.700 të tjerë janë plagosur në sulmet e ushtrisë dhe kolonëve të paligjshëm izraelitë në territorin e pushtuar. Mbi 20.500 persona janë arrestuar gjithashtu.
Në një vendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.