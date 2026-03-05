Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur 320 objektiva të Hezbollahut në Liban që nga 2 marsi, ndërsa zgjeron pushtimin e saj tokësor, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e ushtrisë izraelite, Effie Defrin, foli në një konferencë për shtyp rreth sulmeve ajrore intensive të kryera në Liban me pretekstin e shënjestrimit të Hezbollahut.
Defrin pretendoi se avionët luftarakë izraelitë kanë shkatërruar 320 objektiva të Hezbollahut në Liban që nga e hëna.
– Sulmet izraelite ndaj Libanit
Më 2 mars, ushtria izraelite njoftoi se sirenat ishin aktivizuar në Libanin verior pasi u zbulua një sulm me raketa nga Libani.
Më pas, ushtria izraelite njoftoi se kishte nisur sulme ajrore në të gjithë Libanin, duke synuar kryeqytetin Bejrut, dhe vendosi të zgjerojë pushtimin e saj tokësor në Liban, duke kryer sulme intensive nga ajri dhe deti.
Ministria libaneze e Shëndetësisë njoftoi më 4 mars se 72 persona ishin vrarë dhe 437 të plagosur në sulmet ajrore izraelite ndaj Libanit që nga 2 marsi.