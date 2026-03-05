Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur 320 objektiva të Hezbollahut në Liban

Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur 320 objektiva të Hezbollahut në Liban që nga 2 marsi, ndërsa zgjeron pushtimin e saj tokësor, transmeton Anadolu.

Zëdhënësja e ushtrisë izraelite, Effie Defrin, foli në një konferencë për shtyp rreth sulmeve ajrore intensive të kryera në Liban me pretekstin e shënjestrimit të Hezbollahut.

Defrin pretendoi se avionët luftarakë izraelitë kanë shkatërruar 320 objektiva të Hezbollahut në Liban që nga e hëna.

– Sulmet izraelite ndaj Libanit

Më 2 mars, ushtria izraelite njoftoi se sirenat ishin aktivizuar në Libanin verior pasi u zbulua një sulm me raketa nga Libani.

Më pas, ushtria izraelite njoftoi se kishte nisur sulme ajrore në të gjithë Libanin, duke synuar kryeqytetin Bejrut, dhe vendosi të zgjerojë pushtimin e saj tokësor në Liban, duke kryer sulme intensive nga ajri dhe deti.

Ministria libaneze e Shëndetësisë njoftoi më 4 mars se 72 persona ishin vrarë dhe 437 të plagosur në sulmet ajrore izraelite ndaj Libanit që nga 2 marsi.

