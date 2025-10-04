Ushtria izraelite përgatitet për fazën e parë të planit të Trump

Udhëheqësit politikë në Izrael kanë urdhëruar ushtrinë të kufizojë operacionet në Gaza në “minimum”, si pjesë e përgatitjeve për zbatimin e fazës së parë të planit të paqes të presidentit Trump.
Në një deklaratë të publikuar në X, ushtria izraelite njoftoi se shefi i shtabit të përgjithshëm, Eyal Zamir, zhvilloi një takim të posaçëm me drejtuesit ushtarakë gjatë natës.
“Sipas direktivës politike, shefi i shtabit ka dhënë udhëzime për të avancuar përgatitjet për zbatimin e fazës së parë të planit të Trump për lirimin e pengjeve,” thuhet në deklaratë.
Ushtria theksoi gjithashtu se siguria e trupave izraelite mbetet prioriteti kryesor dhe se të gjitha kapacitetet ushtarake do t’i dedikohen Komandës Jugore për mbrojtjen e forcave. /mesazhi