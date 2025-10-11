Ushtria izraelite thotë se ka bombarduar infrastrukturë të Hezbollahut në Liban

Ushtria izraelite njoftoi se avionët e saj luftarakë kanë bombarduar “infrastrukturën e organizatës terroriste Hezbollah” në jug të Libanit.
Në një postim në platformën X, ushtria izraelite akuzoi Hezbollahun se po përpiqet të “rikrijojë infrastrukturën terroriste në gjithë Libanin” dhe se po përdor civilët si “mburoja njerëzore”.
Në deklaratë nuk u saktësua koha apo vendndodhja e sulmeve.
Izraeli ka shkelur disa herë armëpushimin me Libanin, i cili u arrit në nëntor të vitit të kaluar, duke kryer sulme pothuajse të përditshme dhe atentate ndaj objektivave të Hezbollahut brenda territorit libanez. /mesazhi