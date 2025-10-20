Ushtria izraelite vret katër palestinezë pranë “vijës së verdhë”

Ushtria izraelite ka qëlluar dhe vrarë katër palestinezë pranë të ashtuquajturës “vijë e verdhë”, kufiri pas të cilit trupat izraelite janë tërhequr dhe qëndrojnë sipas marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin.
Zëdhënësi i Shërbimit të Mbrojtjes Civile në Gaza, Mahmoud Basal, tha se katër personat u vranë në dy sulme të ndara “nga zjarri izraelit ndërsa po ktheheshin për të parë shtëpitë e tyre” në lindje të qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite deklaroi se kishte qëlluar ndaj luftëtarëve palestinezë që, sipas saj, kishin kaluar vijën e verdhë dhe ishin afruar trupave në lagjen Shujayea.
Hamas mohoi të kishte dijeni për ndonjë sulm të tillë dhe e akuzoi Izraelin se po shpik “pretekste” për të rifilluar luftën në Gaza. /mesazhi