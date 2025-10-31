Ushtria ruse shkatërron një urë në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës

Ushtria ruse tha sot se ka shkatërruar një urë rrugore mbi lumin Volchya pranë fshatit Pokrovskoye në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, raporton Anadolu.

Në një deklaratë nga Ministria ruse e Mbrojtjes thuhet se masa kishte për qëllim ndërprerjen e logjistikës ushtarake ukrainase në zonë.

“Për të siguruar operacionet e suksesshme të njësive ushtarake ruse pranë fshatit Pokrovskoye në rajonin Dnipropetrovsk, për të ndërprerë furnizimin me armë, pajisje ushtarake, municione dhe furnizime dhe për të parandaluar mbërritjen e personelit ushtarak ukrainas për të kompensuar humbjet e armikut, komanda vendosi të eliminojë urën rrugore mbi lumin Volchya në këtë zonë”, tha ministria.

Sulmi është krye nga një ekuipazh i Forcave Hapësinore Ruse duke përdorur armë ajrore. Ministria e Mbrojtjes deklaroi se ura u bë e paoperueshme pas sulmit, një pretendim që tha se u konfirmua nga pamjet e monitorimit në kohë reale.

Struktura u përshkrua nga ministria si e përdorur nga forcat ukrainase për transport. Nuk ka pasur asnjë verifikim të menjëhershëm të pavarur ose koment nga autoritetet ukrainase mbi shkatërrimin e raportuar të urës.

