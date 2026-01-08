Ushtria siriane bombardon pozicionet e SDF-së në Halep mes sulmeve të grupit në lagjet e banuara

Ushtria siriane ka filluar sot granatime të rënda dhe të përqendruara ndaj pozicioneve të SDF-së në qytetin verior Halep, në hakmarrje për tre ditë sulmesh nga ky grup që kanë lënë të paktën shtatë civilë të vrarë dhe dhjetëra të plagosur, transmeton Anadolu.
Grupi terrorist PKK/YPG vepron në vend nën emrin SDF.
Sipas televizionit Alikhbariya, ushtria nisi të përgjigjet ndaj burimeve të zjarrit të SDF-së në lagjet Sheikh Maqsoud dhe Ashrafieh të qytetit.
Sulmet erdhën pasi ushtria njoftoi se do të fillonte operacione ushtarake kundër pozicioneve të SDF-së në lagjet Ashrafieh, Sheikh Maqsoud dhe Bani Zeid të Halepit në orën 13:30 sipas kohës lokale.
Sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA), ushtria vendosi shtetrrethim në këto tri lagje që nga ora 13:30 me kohën lokale dhe deri në një njoftim të dytë.
Sulmet e ushtrisë erdhën pasi forcat e SDF-së rinisën granatimet ndaj lagjeve të banuara të qytetit për të tretën ditë radhazi.
Sipas SANA-s, SDF-ja granatoi lagjen al-Khalidiyah, duke plagosur katër civilë.
Agjencia raportoi gjithashtu se një grua u qëllua nga një snajper teksa po largohej nga lagjja Sheikh Maqsoud.
Një mjek u plagos gjithashtu nga zjarri i SDF-së që kishte në shënjestër Spitalin Al-Razi në Halep. Një ushtar sirian u plagos po ashtu nga një sulm artilerie i grupit, ndërsa po siguronte daljen e civilëve nga lagjja Al-Suryan e qytetit, tha agjencia.
SANA raportoi gjithashtu se SDF-ja granatoi me artileri kompleksin e konvikteve studentore të Universitetit të Halepit.
Granatime u regjistruan edhe në afërsi të Spitalit të Mjekësisë Kirurgjikale në lagjen Sheikh Hilal të qytetit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Halep, Munir al-Muhammad, i tha SANA-s se numri i civilëve të vrarë nga sulmet e SDF-së është rritur në shtatë, ndërsa 52 të tjerë janë plagosur.
Sipas SANA-s, sulmet përfshinë edhe zjarr snajperi që plagosi civilë në lagjen Sheikh Maqsoud.
Mediat siriane thanë se ekipet e mbrojtjes civile dhe forcat e sigurisë së brendshme vazhduan evakuimin e civilëve nga lagjet Ashrafieh dhe Sheikh Maqsoud përmes rrugës Al-Zohour, për shkak të “shkeljeve” të SDF-së.
Sipas shifrave siriane, më shumë se 3.000 civilë janë zhvendosur nga zonat e tyre për shkak të sulmeve të SDF-së.
SANA tha se vendimi për shtetrrethimin u mor si masë parandaluese sigurie përpara operacioneve të planifikuara, me banorët e udhëzuar të qëndrojnë brenda shtëpive.
Administrata provinciale e Halepit ka zgjatur pezullimin e mësimit në shkollat publike dhe private, si dhe në universitetet e qytetit, për shkak të përshkallëzimit të situatës.
Më 10 mars 2025, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
Autoritetet siriane thonë se në muajt që kanë kaluar, SDF-ja nuk ka treguar asnjë përpjekje për të përmbushur kushtet e marrëveshjes.
Qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet për të ruajtur sigurinë në gjithë vendin që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Asadit më 8 dhjetor 2024, pas 24 vitesh në pushtet.