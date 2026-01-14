Ushtria siriane ka shpallur zona ushtarake në Aleppo, SDF shkatërron ura

Ushtria siriane ka shpallur një pjesë të zonës rurale lindore të Aleppos si “zonë ushtarake e mbyllur”, pas shqetësimeve për përshkallëzim të mundshëm të përplasjeve me Forcat Demokratike Siriane (SDF), të udhëhequra nga kurdët.
Një burim ushtarak sirian tha se SDF ka shkatërruar tre ura që lidhin zonat nën kontrollin e saj me ato të qeverisë, duke ndikuar në lëvizjen e forcave dhe furnizimeve në rajon. Veprimi i SDF vjen në një kohë tensioni të shtuar mes autoriteteve qeveritare dhe forcave kurde, që vijon të ruajë kontrollin mbi disa territore strategjike në verilindje të Aleppos.
Shpallja e zonës ushtarake synon të ndalojë qarkullimin civil dhe të lehtësojë operacionet ushtarake, ndërsa burimet raportojnë se patrullimet dhe kontrolli në terren janë rritur ndjeshëm. Situata mbetet e paqëndrueshme, ndërsa autoritetet lokale paralajmërojnë banorët të shmangin zonat e konfliktit për të shmangur viktimat civile.