Ushtria siriane merr kontrollin e digës Tishrin, e cila ishte pushtuar nga organizata terroriste YPG/SDF

Ushtria siriane ka marrë kontrollin e digës Tishrin, e cila ndodhet në jugperëndim të Munbixhit dhe e cila më parë ishte e pushtuar nga organizata terroriste YPG/SDF, raporton Anadolu.
Sipas informimit nga ekipi i Anadolu-s në Munbixh, njësitë e ushtrisë siriane kanë siguruar kontrollin e plotë të Digës Tishrin si rezultat i një operacioni ushtarak.
Ekipi i AA-së raportoi më herët në mëngjes se elementë të organizatës kishin filluar të tërhiqeshin nga zona e digës.
Gjatë operacionit të nisur nga ushtria siriane kundër organizatës të enjten në mbrëmje më 15 janar, ka pasur përplasje të ashpra të herëpashershme rreth digës, por nuk ka pasur ndryshime në pozicione.