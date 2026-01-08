Ushtria siriane pengon përparimin e SDF-së drejt lagjes së Halepit, vret disa anëtarë

Forcat e ushtrisë siriane kanë penguar një përpjekje për përparim nga grupi terrorist PKK/YPG që vepronte nën emrin SDF drejt lagjes al-Jalaa në qytetin verior të Halepit, duke vrarë disa anëtarë të saj, transmeton Anadolu.
Një burim ushtarak i tha Agjencisë Arabe të Lajmeve Siriane (SANA) se njësitë e ushtrisë siriane penguan përpjekjen për përparim dhe “neutralizuan një numër elementësh” që po përpiqeshin të lëviznin drejt lagjes.
SANA gjithashtu raportoi se anëtarët e SDF-së ishin dorëzuar në Drejtorinë e Sigurisë së Brendshme në Afrin në fshatin e Halepit, pasi u larguan nga lagjet Ashrafieh dhe Sheikh Maqsoud.