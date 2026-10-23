Vaksina e personalizuar kundër kancerit ul me 42% rrezikun e rikthimit të melanomës ose vdekjes në një provë klinike

Një vaksinë e personalizuar kundër kancerit, e administruar së bashku me një ilaç imunoterapie, uli me 42 për qind rrezikun e vdekjes ose të rikthimit të melanomës, sipas rezultateve të një prove të madhe klinike ku morën pjesë më shumë se 1.000 pacientë, transmeton Anadolu.
Prova klinike e fazës së tretë zbuloi se kombinimi i vaksinës me Keytruda-n, një ilaç imunoterapie që përdoret gjerësisht në trajtimin e kancerit, uli gjithashtu me 38 për qind rrezikun e përhapjes së melanomës gjatë një periudhe dyvjeçare, krahasuar me trajtimin vetëm me Keytruda.
Në provën ndërkombëtare morën pjesë pacientë me melanomë me rrezik të lartë, një formë agresive e kancerit të lëkurës. Pjesëmarrësit morën ose vaksinën e personalizuar së bashku me Keytruda-n, ose Keytruda-n me një placebo për rreth një vit.
Studimi ishte i dyfishtë i verbër, që do të thotë se as pacientët dhe as studiuesit nuk e dinin se kush kishte marrë vaksinën dhe kush placebon.
Studiuesit thanë se rezultatet mund të përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt trajtimit të personalizuar të kancerit, i cili synon të stimulojë sistemin imunitar të trupit për të identifikuar dhe sulmuar qelizat kancerogjene të mbetura pas operacionit.
“Vaksina e personalizuar kundër kancerit përdor një teknologji premtuese për të stimuluar sistemin imunitar të vetë pacientit që të njohë dhe sulmojë çdo qelizë tumorale të mbetur pas operacionit”, tha në një deklaratë profesoresha Pippa Corrie, onkologe mjekësore konsulente.
“Kjo është një qasje krejtësisht e re ndaj trajtimit të kancerit, e krijuar për të përmirësuar rezultatet krahasuar me trajtimet standarde me barna kundër kancerit, të cilat nuk marrin parasysh dallimet individuale. Kjo provë ishte dëshmia e parë e vlefshmërisë së këtij parimi”, shtoi ajo.
Tony Chapman, 75 vjeç, nga North Northamptonshire, i cili mori pjesë në provën klinike në Spitalin Addenbrooke, i përshkroi rezultatet si “revolucionare”.
Chapman u diagnostikua me melanomë në stadin e tretë në vitin 2019 dhe iu nënshtrua një operacioni për heqjen e një tumori nga kraharori. Katër vjet më vonë, ai zbuloi një kokërr nën sqetull dhe iu desh t’i nënshtrohej një operacioni për heqjen e nyjeve limfatike.
Pas përfundimit të trajtimit në Institucionin e Kërkimeve Klinike të NIHR-së në Kembrixh vitin e kaluar, Chapman vazhdon të jetë pa kancer. Megjithatë, nuk dihet nëse ai mori vaksinën e personalizuar apo placebon.
Prodhuesit e barnave MSD dhe Moderna thanë se e njëjta qasje po testohet edhe kundër llojeve të tjera të kancerit, përfshirë kancerin e veshkave, fshikëzës urinare dhe mushkërive.
Ekspertët e pavarur të kancerit i mirëpritën rezultatet, por theksuan se nevojiten studime afatgjata për të përcaktuar nëse trajtimi përmirëson mbijetesën e përgjithshme për shumicën e pacientëve.
Gjetjet ofrojnë prova inkurajuese për vaksinat e personalizuara kundër kancerit, megjithëse do të nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar përfitimet e tyre afatgjata.