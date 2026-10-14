Vance njofton zgjerimin e rafinerisë në Teksas përmes ligjit të kohës së luftës për rritjen e prodhimit të karburantit

Nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance, njoftoi të martën se administrata Trump do të përdorë Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes për të zgjeruar një rafineri në Teksas, me qëllim rritjen e prodhimit të karburanteve për përdorim komercial dhe ushtarak, në një kohë kur çmimet e larta të energjisë po rëndojnë ekonominë amerikane, raporton Anadolu.
“Jam i kënaqur të njoftoj se administrata Trump, në bashkëpunim me rafinerinë e kompanisë Delek, ka përdorur Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes dhe do ta zgjerojmë rafinerinë këtu në Tyler të Teksasit”, tha Vance gjatë një tubimi elektoral në Teksas.
Zgjerimi synon të rrisë prodhimin e objektit të karburanteve për përdorim komercial dhe të atyre që përmbushin specifikimet ushtarake, duke shtuar kapacitetin ekzistues të prodhimit.
“Duam që nga kjo rafineri të dalin miliona gallonë karburant për përdorim komercial dhe karburant sipas specifikimeve ushtarake, krahas sasisë që prodhohet tashmë”, tha Vance.
Njoftimi vjen në një kohë kur çmimet e larta të benzinës dhe dizelit po rëndojnë buxhetet e familjeve dhe bizneseve amerikane, duke shtuar shqetësimet ekonomike tri javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Sipas Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA), çmimi mesatar kombëtar i benzinës ishte rreth 4,34 dollarë për gallon të martën, ndërsa ai i dizelit ishte mesatarisht 6,28 dollarë për gallon.
Ligji i jep qeverisë federale kompetenca për t’u dhënë përparësi porosive të caktuara industriale dhe për të mbështetur zgjerimin e kapaciteteve prodhuese që konsiderohen thelbësore për mbrojtjen kombëtare.