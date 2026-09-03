Vance për sulmin e raportuar ndaj një dasme në Iran: “Ndonjëherë ndodhin gjëra” gjatë luftimeve

Në mes të raportimeve për një sulm ndaj një dasme në Iran, nënpresidenti amerikan JD Vance tha të enjten se “ndonjëherë ndodhin gjëra” gjatë luftimeve, por theksoi se Washingtoni nuk shënjestron civilët, raporton Anadolu.
Vance tha se SHBA-ja po heton raportimet se një sulm amerikan ndaj një dasme në Iran ka vrarë dhe plagosur civilë. Ai tha se është informuar për hetimin, por që nuk kishte informacion që të vërtetonte nëse forcat amerikane ishin përgjegjëse.
“Jam jashtëzakonisht skeptik për këtë”, tha Vance, duke iu referuar raportimeve të mediave shtetërore iraniane, për të cilat tha se nuk kanë ofruar informacione të besueshme lidhur me konfliktin.
“Ajo që mund të them me 100 për qind siguri është se, ndryshe nga IRGC-ja, Shtetet e Bashkuara nuk shënjestrojnë kurrë civilët gjatë luftimeve”, tha Vance. “Ne nuk do ta bëjmë kurrë këtë. Nuk e kemi bërë kurrë”, shtoi ai.
Ai pranoi se viktima civile mund të ndodhin gjatë operacioneve ushtarake, duke thënë: “Fatkeqësisht, padyshim, ndonjëherë ndodhin gjëra”. Ai shtoi se nëse ushtria amerikane bën gabime, ajo i heton ato dhe nxjerr mësime prej tyre.
Zëdhënësi i Ministrisë iraniane të Shëndetësisë, Hossein Kermanpour, tha të enjten se të paktën 18 persona janë vrarë dhe 142 janë plagosur në sulmet ajrore të fundit amerikane, të kryera mes mbrëmjes së 30 gushtit dhe mbrëmjes së 2 shtatorit.
Ai tha se viktimat e raportuara përfshijnë katër persona në Sirik, shtatë në Khuzestan, katër pjesëtarë të Forcave Ajrore të IRGC-së në Kermanshah dhe tre pjesëtarë të milicisë Basij në ishullin Lavan.
Kermanpour tha gjithashtu se të paktën 50 persona janë plagosur në një tubim dasmor në Sirik, duke shtuar shqetësimet lidhur me viktima civile gjatë konfliktit.
– Vance: SHBA-ja nuk po negocion aktualisht me Teheranin
Ndërkohë, Vance e bëri të qartë se Washingtoni nuk po negocion aktualisht me Teheranin dhe nuk synon të rifillojë bisedimet nëse Irani nuk ndalon sulmet ndaj anijeve tregtare.
“Presidenti ka qenë shumë i qartë: Ne nuk po flasim me ta dhe nuk do të flasim me ta nëse ata nuk ndalojnë së qëlluari ndaj anijeve tregtare”, tha Vance.
Ai hodhi poshtë thirrjet për përcaktimin e një afati kohor, duke argumentuar se vendosja e një afati fiks mund t’i lejojë Iranit të vazhdojë sulmet, ndërsa strategjia e Washingtonit do të mbetej publikisht e parashikueshme.
Vance tha se SHBA-ja po përdor forma ushtarake, ekonomike, diplomatike dhe të tjera presioni për të mbrojtur anijet tregtare dhe për të ruajtur qarkullimin e naftës dhe gazit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ai pretendoi se rreth 15 milionë fuçi naftë kanë kaluar përmes ngushticës pavarësisht konfliktit.
“Mesazhi për iranianët është i thjeshtë”, tha Vance. “Duhet të ndaloni së qëlluari ndaj anijeve tregtare”, theksoi ai.
Ai gjithashtu nuk pranoi të thoshte nëse Washingtoni po shqyrton ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë për disidentët iranianë, duke thënë se masat ekonomike, ushtarake, diplomatike dhe të fshehta mbeten ndër opsionet në dispozicion të administratës.
Vance tha se objektivat më të gjera të SHBA-së janë të parandalojë Iranin të sigurojë armë bërthamore dhe të shmangë një krizë globale energjetike.
Ai pohoi se operacionet ushtarake amerikane kanë reduktuar ndikimin e veprimeve të Iranit në tregjet botërore të energjisë, ndërsa paralajmëroi se Washingtoni nuk do të varet nga Teherani për të negociuar.