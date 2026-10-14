Vatikani: Papa Leoni XIV po rikuperohet “në mënyrë normale” pas operacionit në mushkëri

Rikuperimi i Papa Leonit XIV pas operacionit për kancer në mushkëri po ecën normalisht, ndërsa analizat e gjakut dhe radiografia e kraharorit kanë treguar rezultate brenda kufijve të pritshëm, njoftoi të mërkurën Vatikani, transmeton Anadolu.
Papa 71-vjeçar iu nënshtrua të martën një operacioni në spitalin Gemelli në Romë për heqjen e lobit të poshtëm të mushkërisë së djathtë, pasi mjekët zbuluan një nodul të lokalizuar. Gjatë ndërhyrjes, ekzaminimi i indit konfirmoi praninë e adenokarcinomës së mushkërisë, thanë mjekët të martën.
Ndërhyrja kirurgjikale, e cila zgjati 90 minuta, ishte e suksesshme dhe nuk pati komplikime, shtoi Vatikani.
Të mërkurën, Papa Leoni iu nënshtrua analizave të planifikuara të gjakut dhe një radiografie të kraharorit, vazhdoi fizioterapinë respiratore dhe filloi të ecte në dhomën e tij. Ai gjithashtu rifilloi ushqyerjen e rregullt, duke ngrënë mëngjes dhe drekë. Vatikani tha se rikuperimi i tij po vijon sipas pritshmërive.
Papa Leoni ka kaluar një “natë të qetë” në spital, njoftoi Vatikani më herët të mërkurën në mëngjes, ndërsa pritet të qëndrojë aty për rreth një javë.