Vauxhall Astra Electric 2023 i ri do të ketë një çmim fillestar prej më shumë se 46 mijë euro

Vauxhall Astra është modeli më i fundit në linjën e markës britanike për të marrë trajtimin e emetimeve zero. Emri mjaft i paimagjinueshëm Vauxhall Astra Electric do të jetë në dispozicion si një “hatchback” me pesë dyer dhe Sports Tourer – ashtu si gjenerata e tanishme e Astra-së – dhe çmimi i saj do të fillojë nga mbi 46 mijë euro (39,995 funte)

Në vend që të mbështetet në arkitekturën e-CMP të përdorur nga Corsa Electric dhe disa vetura të tjera elektrike nga familja Stellantis, Astra Electric përdor platformën më të fundit EMP2 dhe përmban të njëjtat pajisje si vetura e tij simotër, Peugeot e-308.

Kjo do të thotë se ka një paketë baterie me kapacitet prej 54kWh, që fuqizon një motor të montuar përpara që jep 152 kuaj fuqi dhe 270 njuton metër çift rrotullues. Sipas Vauxhall, ky kombinim është i mjaftueshëm për të ofruar një rreze të vozitjes prej 415 kilometrave në Astra Electric, raporton AutoExpress

Krahasuar me rivalët më të drejtpërdrejtë të Astra Electric – Renault Megane E-Tech, Kia Niro EV, Cupra Born dhe Volkswagen ID.3 i rindërtuar së fundmi – Vauxhall nuk shkëlqen në departamentin e gamës.

Si Megane E-Tech ashtu edhe Niro EV do të përshkojnë rreth 450 kilometra me një karikim të vetëm, ndërsa veturat elektrike të Cupra dhe Volkswagen mund të shkojnë deri në 550 kilometra ndërmjet mbushjeve.

Duke folur për këtë, Vauxhall ka konfirmuar se Astra Electric do të karikojë deri në 100kW nga një karikues i shpejtë i përshtatshëm DC, duke lejuar një rimbushje prej 20 deri në 80 për qind në 26 minuta.

Vauxhall ka konfirmuar gjithashtu se, që nga lansimi, të gjitha modelet Astra Electric do të pajisen me një karikues trefazor 11kW, megjithëse një rimbushje e plotë nga një kuti muri tipike 7kW në shtëpi do të zgjasë tetë orë.