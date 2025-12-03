Vazhdojnë operacionet e kërkimit për gjetjen e trupave të pengjeve izraelite në Gaza mes armëpushimit

Ekipet e kërkimit në Gazën veriore vazhduan përpjekjet për gjetjen e trupave të pengjeve izraelite në zonën e qytetit Jabalia në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve midis Izraelit dhe Hamasit, raporton Anadolu.
Operacionet po kryhen në një zonë të shkatërruar rëndë nga sulmet izraelite.
Ekipet nga krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, u përfshinë në këtë përpjekje, të shoqëruar nga zyrtarë të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC).
Që kur armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor, Hamasi ka liruar tashmë 20 pengje izraelitë të gjalla dhe ka dorëzuar mbetjet e 27 nga gjithsej 28, shumica prej tyre izraelitë. Megjithatë, Izraeli pretendoi se një nga trupat e marrë nuk përputhej me asnjë nga pengjet e tij të listuara.
Ndërkohë, sipas marrëveshjes, Izraeli liroi pothuajse 2 mijë të burgosur palestinezë, përfshirë 1.700 nga Gaza. Shumica e të liruarve mbërritën në gjendje të dobët shëndetësore, me disa rrëfime për përvoja të torturës, urisë dhe poshtërimit brenda burgjeve izraelite.
Sipas organizatave palestineze dhe izraelite të të drejtave të njeriut, të paktën 10 mijë palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, mbeten të burgosur në Izrael, ku ata vuajnë neglizhencë mjekësore dhe kushte që kanë çuar në vdekjen e shumë të burgosurve.
Një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit u arrit më 10 tetor, bazuar në një plan paqeje prej 20 pikash të propozuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Megjithatë, Izraeli e ka shkelur armëpushimin disa herë.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 70 mijë njerëz në Gaza, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur më shumë se 170.900 të tjerë në një luftë dyvjeçare që e ka kthyer pjesën më të madhe të enklavës në rrënoja.