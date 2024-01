Vazhdojnë protestat kundër së djathtës ekstreme në Gjermani

Dhjetëra e mijëra njerëz kanë vazhduar të dalin për të protestuar kundër të djathtës ekstreme në qytete anembanë Gjermanisë, raporton agjencia “AP”.

Turmat e së dielës ishin të fundit në një seri protestash që kanë marrë vrull ditët e fundit. Ato vijnë pas raportimeve që ekstremistët e krahut të djathtë janë takuar për të diskutuar deportimin e miliona emigrantëve, përfshirë edhe të atyre që kanë nënshtetësi gjermane. Policia thotë se një protestë e së dielës në qytetin perëndimor të Koelnit të Gjermanisë tërhoqi përsëri dhjetëra mijëra njerëz. Një demonstratë pritej edhe para parlamentit në Berlin dhe qytete të tjera gjermane. /koha

80,000 anti-AfD protesters filled Hamburg, Germany, for the biggest protest yet against the far-right party since their “secret meeting” with the fascist Identitarian Movement was revealed.

The turnout shows that the anti-AfD movement is snowballing across the country and is the… pic.twitter.com/Bm9YId2UTy

