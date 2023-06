Vdekja e foshnjës në spital, caktohet masa e sigurisë ndaj tre mjekëve në Prizren

Masa e arrestit shtëpiak është caktuar ndaj dy prej tre mjekëve, të dyshuar për rastin e vdekjes së një foshnje në Spitalin e Prizrenit më 27 qershor. Për mjekun tjetër është caktuar masa e lajmërimit në stacionin policor, ka bërë të ditur Gjykata Themelore në Prizren.

Ndaj F.S. dhe G.S. është caktuar masa e arrestit shtëpiak e S.R. duhet të lajmërohet në stacion policor. Masa e sigurisë do të vlejë deri më 27 korrik.

Sipas gjykatës, ka dyshim të bazuar se tre mjekët e kanë neglizhuar rastin dhe kanë intervenuar me vonesë te fëmija i porsalindur, që s’ka arritur të mbijetojë. Po ashtu ata dyshohet se kanë provuar të fshehin provat.

“Me datë 27 qershor, rreth orës 03:40 në Spitalin Rajonal të Prizrenit të pandehurit në cilësinë e mjekëve kujdestarë veprojnë haptazi në mënyrë të pakujdesshme si ekip i mjekëve me rastin e lindjes së fëmijës, derisa i është renduar dhe përkeqësuar gjendja e të dëmtuarës (pacientes), dhe e fëmijës, me ç ‘rast pasi kuptojnë për gjendjen e të dëmtuarës dhe fëmijës ekipi i mjekëve – të pandehurit intervenojnë me vonesë mirëpo fëmija i porsalindur nuk arrin të mbijetoj – vdesë. Gjithashtu, më datë 27 qershor, rreth orës 03:40 në Prizren, në Spitalin Rajonal të Prizrenit të pandehurit në cilësinë e mjekëve kujdestarë fshehin, ose e bëjnë të pashfrytëzueshëm, tërësisht sendin – provën kryesore me qëllim të pamundësimit të shfrytëzimit të sendit në procedurë zyrtare, në atë mënyrë që pas lindjes, të pandehurit placentën e fetusit të fëmijës të posa lindur i cili ndërron jetë pas lindjes, me qëllim që të fshehin çështjen e të provuarit lidhur me shkakun e vdekjes së foshnjës këtë placentë nuk e regjistrojnë dhe identifikojnë dhe e vendosin së bashku duke e përzier me placentat tjera në vendin ku i ruajnë, nuk e dërgojnë në IML së bashku me trupin e pajetë të foshnjës i cili është dërguar në autopsi me urdhër të prokurorit, e cila provë është vendimtare për përcaktimin e shkakut të vdekjes”, thuhet në njoftim të Gjykatës.

Ndaj tyre fillimisht, Prokuroria pati kërkuar paraburgim, por më pas është tërhequr nga kërkesa.